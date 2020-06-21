Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек

Коронавирусом за сутки заразились 128 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 не дает человечеству передохнуть даже летом – заразились уже более 8,7 миллиона человек. Лидируют с ошеломляющими показателями случаев заражения США – 2 254 000, и Бразилия -1 032 000. По количеству смертей эти две страны тоже в числе первых – 119 719 в США и 49 976 в Бразилии. При этом президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус нового типа COVID-19 с боевым искусством Кунг-фу, назвав болезнь kung flu (flu переводится как грипп).

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенья, 21 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 21 июня

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 21 июня, в мире зарегистрированы 8 769 383 случая заражения коронавирусом (накануне было 8 641 120). За сутки добавились 128 263 зараженных.

При этом 464 029 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (накануне было 459 468). За сутки умерли 4561 человек.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 254 662 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 119 719 человек.

Бразилия – 1 032 913 зараженных и 49 976 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 576 162 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 7992 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразились 395 000 человек, умерли от болезни – 12 948.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 304 580 человек, умерли от болезни уже 42 674 человека.

Испания. Там вирус подтвержден у 245 938 человек. От болезни умерли 28 322 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 238 275 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 610.

Перу. В стране 251 338 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 7861 жертв болезни.

Франция – 196 724 больных и 29 636 жертв.

В Германии – 190 670 инфицированных, 8895 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 175 200 больных коронавирусом, умерли 20 781 человек.

Коронавирус в Украине - статистика на 20 июня

Коронавирус в Украине взял новую высоту - по состоянию на утро субботы, 20 июня, выявили 35 825 случаев заражения.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +841 новый случай заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 994 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +9.

16 406 человек победили злую болезнь - за сутки +373.

Читайте такжеИзраильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавирусаНапомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что через 10 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, которые требуют заведения", - сказал Тимошенко.