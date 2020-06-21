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Коронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертв

В Украине за сутки коронавирус выявили у более 700 человек.

21 июня 2020, 08:51

коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине побил новый антирекорд / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает свою кровавую "жатву" и по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, побил новый антирекорд – число жертв опасной болезни превысило тысячу.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +735 новых случаев заражения китайским коронавирусом. Всего в Украине с начала пандемии зарегистрировали 36 560 случаев заражения.

Всего в Украине скончались 1002 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +8.

Из лап коварной болезни вырвались 16406 человек.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 21 июня / covid19.rnbo.gov.ua

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Ранее сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.

Также ранее были озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля. Адаптивный карантин в Украине предусматривает обязательное ношение масок и паспорта, если человек собрался на улицу.

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