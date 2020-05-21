Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 21 мая

Коронавирусом в мире заразились почти 5 миллионов человек / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 21 мая, коронавирус COVID-19 подцепили еще почти сто тысяч людей. Число жертв болезни превысило цифру в 328 тысяч.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра четверга, 21 мая, в мире зарегистрировали 4 996 634 случая заражения коронавирусом (было 4 897 492). При этом 328 120 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 323 285 ). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 551 853 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 93 439 человек.

Россия. Подтверждены 308 705 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 972 человек.

Бразилия - 291 579 зараженных и 18 859 жертв COVID-19.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 249 619 человек, умерли от болезни уже 35 786 пациентов.

Испания. Там вирус подхватили 232 555 человек. От болезни умерли 27 888 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 227 364 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 330.

Во Франции теперь 181 700 зараженных и 28 135 жертв болезни.

В Германии - 181 700 инфицированных, 8 144 человека умерли от болезни.

Турция - 152 587 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 222 жертв болезни.

Иран. В стране коронавирусом заразились 126 949 человек, умерли от болезни 7 183 человека.

Коронавирус - статистика 21 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 20 мая

По состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

В течение суток было получено +354 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. Таким образом, после трех дней спада зафиксирован рост заражений.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека (+16 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 955 человек.