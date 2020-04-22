Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля

Коронавирус заразил уже более 2,5 млн человек / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 22 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух с половиной миллионов человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 177 тысяч человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Сколько больных на коронавирус в Украине 22 апреля

По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Коронавирус в Украине 22 апреля - карта / facebook.com/phc.org.ua

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Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра среды, 22 апреля, в мире зарегистрировали 2 564 038 случаев заражения коронавирусом - за сутки число инфицированных возрасло на более 87 тысяч человек. При этом 177 424 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 170 297). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 824 889. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 45 042 человека.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 204 178 человек. От болезни умерли 21 282 пациента.

Италия находится на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 183 957 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 24 648.

Во Франции теперь 159 299 зараженных, в Германии - 148 453. Жертвами болезни стали 20 829 и 5 086 человек соответственно.

Коронавирус - статистика 22 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в США

Сенат США одобрил предоставление 484 миллиардов долларов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные с диагнозом "коронавирус". Решение было принято единогласно, передает Reuters.

Окончательно одобрить решение должна Палата представителей. В целом, с этим пакетом помощи, Конгресс выделил почти 3 триллиона долларов.

Планируется, что Конгресс начнет работать над следующим пакетом помощи в рамках преодоления последствий коронавируса.

Сколько больных на коронавирус в Украине 21 апреля

По состоянию на 9 часов утра вторника, 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

За сутки были зафиксированы +415 новых случаев инфицирования.

161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.

Карантин в Украине

Карантин в Украине скорее всего продлят уже на этой неделе. Но в ряде сфер обещают смягчение карантинных мер. Причиной продления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал тот факт, что Кабмин ожидает пик заболеваемости COVID-19 в начале мая 2020 – в период с 3-го по 8-е число.

15 апреля стало понятно, что скорее всего украинцам не "светит" скорая отмена карантина. Такой вывод можно было сделать из заявления главы МОЗ Максима Степанова.

"Учитывая сегодняшний антирекорд (по числу новых зараженных, - ред.) , я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал министр 15 апреля.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.