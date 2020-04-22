Украинцам придется пережить два пика коронавируса - врач

В Украине будет два пика коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня в Украине активно "захватывает территории". Количество случаев заражения по состоянию на 22 апреля составляет 6592. Жертвами уханьской заразы в Украине стали 174 человека.

Но надеяться на то, что китайский коронавирус в ближайшее время даст покоя жителям Украины, не стоит.

Как заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в Украине будет два пика коронавируса.

По словам Кравченко, первый пик еще не наступил.

Врач утверждает, что коронавирус в Украине достигнет первого пика, когда по официальной статистике будет 10 тысяч заболевших.

А следующая пиковая нагрузка произойдет после того, как в Украине будет уже 60 тысяч больных коронавирусом, рассказал Кравченко в интервью PavloskyNEWS.

В то же время эксперт убежден, что официальную статистику в Украине по коронавирусу можно смело умножать в два с половиной раза. К такому выводу он пришел, ссылаясь на статистику британских медиков. Они установили, что один больной в комнате с десятью людьми способен заразить 2-3 человек.

Читайте такжеХудшее впереди: в ВОЗ напугали мир прогнозом по коронавирусуНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как в Украине будет запускаться общественный транспорт, работа которого была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

По словам главы Кабмина, этот процесс будет происходить поэтапно.

"То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал Шмыгаль.