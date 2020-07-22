Коронавирус в Украине и мире 22 июля: число зараженных приближается к отметке в 15 миллионов

Жертвами COVID-19 стали еще более шести тысяч человек. / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 22 июля, в мире обнаружили 14,9 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 243 тысячи человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 22 июля, в мире зарегистрированы 14 898 145 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 242 740 новых зараженных.

При этом 615 462 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 6 246 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 899 148 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 141 992 человека.

Бразилия - 2 159 654 зараженных и 81 487 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 155 354 человека, умерли от болезни - 28 084.

Россия. Подтверждены 782 040 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 561.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 381 798 человек. От болезни умерли 5 368 пациентов.

Перу. В стране 362 087 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 579 жертв болезни.

В Мексике - 356 255 инфицированных, 30 400 человек умерли от болезни.

Чили - 334 683 больных и 8 677 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 297 389 человек, умерли от болезни уже 45 507 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 278 827 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 14 634.

Коронавирус - статистика 22 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 21 июля

По состоянию на вторник, 21 июля, в Украине были зафиксированы 60 166 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 20 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +673.

Жертвами COVID-19 стали 1 518 человек (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 32 199 человек (+760 за сутки).