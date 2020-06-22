Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 22 июня

Коронавирус убил почти полмиллиона человек во всем мире / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 22 июня, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 приближается к отметке в 9 миллионов человек во всем мире. Число жертв болезни составило уже более 467 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса и о карантине в Украине.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 22 июня, в мире зарегистрированы 8 928 652 случая заражения коронавирусом (было 8 769 383). За сутки добавились 159 269 новых зараженных. При этом 467 671 человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было 464 029).

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 279 879 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 119 969 человек.

Бразилия - 1 083 341 зараженный и 50 591 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 583 879 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8 101 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразился 410 461 человек, умерли от болезни - 13 254.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 305 803 человека, умерли от болезни уже 42 717 пациентов.

Перу. В стране 251 338 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 7 861 жертва болезни.

Испания. Там вирус подтвержден у 246 272 человек. От болезни умерли 28 323 пациента.

Чили - 242 355 больных и 4 479 жертв.

Италия. В стране зарегистрировали 238 499 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 634.

В Иране - 204 952 инфицированных, 9 623 человека умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 22 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, побил новый антирекорд – число жертв болезни превысило тысячу. Всего в Украине с начала пандемии зарегистрировали 36 560 случаев заражения, 1002 - умерли от COVID-19.