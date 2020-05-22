Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая

Коронавирусом в мире заразились более 5 миллионов человек / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, коронавирус COVID-19 подцепили еще более ста тысяч людей. Число жертв болезни достигло цифры в 333 тысячи.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 22 мая, в мире зарегистрировали 5 102 424 случая заражения коронавирусом (было 4 996 634). Таким образом, за минувшие сутки COVID-19 заразились еще более 105 тысяч человек - это новый антирекорд.

При этом 332 924 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 328 120). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 577 287 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 94 702 человек.

Россия. Подтверждены 317 554 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 3 099 человек.

Бразилия - 310 087 зараженных и 20 047 жертв COVID-19.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 252 246 человек, умерли от болезни уже 36 124 пациентов.

Испания. Там вирус подхватили 233 037 человек. От болезни умерли 27 940 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 228 006 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 486.

Во Франции теперь 181 951 зараженный и 28 218 жертв болезни.

В Германии - 179 021 инфицированный, 8 203 человека умерли от болезни.

Турция - 153 548 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 249 жертв болезни.

Иран. В стране коронавирусом заразился 129 341 человек, умерли от болезни - 7 249.

Коронавирус - статистика 22 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 21 мая

По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине зафиксировали 19 706 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +476 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек (+15 за сутки).

Вылечились от коронавируса 6 227 человек (+272 за сутки).