Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 23 апреля

Коронавирус продолжает атаковать мир / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 23 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2,6 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 183 тысячи человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра черверга, 23 апреля, в мире зарегистрировали 2 628 527 случаев заражения коронавирусом - за сутки число инфицированных возросло на более чем 64 тысячи человек. При этом 183 424 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 177 424). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 842 376. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 46 769 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 208 389 человек. От болезни умерли 21 717 пациента.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 187 327 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 25 085.

Во Франции теперь 157 135 зараженных, в Германии - 150 648. Жертвами болезни стали 21 373 и 5 315 человек соответственно.

Коронавирус - карта заражений 23 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине 22 апреля

По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине были подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. Ранее прогнозировалось, что карантин будет действовать минимум до 12 мая. Даже были версии, что карантин в Украине могут продлить до 19 мая.