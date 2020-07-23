УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире 23 июля: за сутки заразились 279 тысяч человек

Жертвами COVID-19 стали еще почти семь тысяч человек.

23 июля 2020, 07:02
коронавирус
Коронавирус поставил новый антирекорд/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в мире обнаружили 15,1 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще почти на три сотни тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 23 июля, в мире зарегистрированы 15 177 447 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 279 302 новых зараженных.

При этом 622 183 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умер 6 721 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 969 850 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 143 184 человека.

Бразилия - 2 227 514 зараженных и 82 771 жертва COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 193 078 человек, умерли от болезни - 28 732.

Россия. Подтверждены 787 890 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 726.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 394 948 человек. От болезни умерли 5 940 пациентов.

Перу. В стране 366 550 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 767 жертв болезни.

В Мексике - 362 274 инфицированных, 41 190 человек умерли от болезни.

Чили - 334 683 больных и 8 677 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 297 952 человека, умерли от болезни уже 45 586 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 281 413 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 14 853.

Коронавирус - статистика/ gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика 22 июля

По состоянию на среду, 22 июля, в Украине были зафиксированы 60 995 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 21 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +829.

Жертвами COVID-19 стали 1 534 человека (+16 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 33 172 человек (+973 за сутки).

коронавирус коронавирус в США коронавирус карта коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус в России коронавирус в Украине коронавирус статистика новости Украины новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире 23 июля: за сутки заразились 279 тысяч человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:42
Адаптивный карантин: Ляшко уточнил нововведения в "цветных" зонах
07:02
Коронавирус в Украине и мире 23 июля: за сутки заразились 279 тысяч человек
06:52
Почему луцкий теракт не был постановкой мнение
06:36
В Кабмине рассказали, когда украинцам повысят пенсии
06:15
"Тебе не по карману": Ирина Морозюк показала развратный наряд
06:15
"Враг – бандеровцы": Касьянов оценил сценарий с российскими танками на Киев Видео
05:47
Ученые назвали группы крови, наиболее уязвимые перед COVID-19
05:19
Астролог назвала дату, до которой важно успеть начать новые дела
04:54
В тренды выбился мечтательный морской маникюр – фото Фото
04:23
Добиться кончины: как женщинам заставить мужчин поскорей эякулировать
03:50
Чудові вітання з днем Ольги – картинки та побажання від душі
03:01
Медики изобрели новый способ профилактики рака
02:17
Спасение экономики ЕС от краха: стало известно, когда страны получат деньги
01:39
Водафон – как проверить счет легче всего
01:37
Без стыда и совести - внучка Елизаветы ІІ показала грудь
00:55
В моде потрясающая стрижка из 90-х перевернутый боб - фото Фото
00:19
Антоний Печерский: какой сегодня праздник 23 июля, приметы, именины Видео
22 июля, среда
23:50
Дорожает бензин и дизель: в Украине снова подскочили цены на АЗС
23:15
Похищение внука миллионера: всплыли новые детали биографии луцкого террориста Видео
22:42
Полное прекращение огня на Донбассе: у Зеленского рассказали о прорыве в переговорах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять