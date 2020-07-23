Коронавирус в Украине и мире 23 июля: за сутки заразились 279 тысяч человек

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в мире обнаружили 15,1 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще почти на три сотни тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра четверга, 23 июля, в мире зарегистрированы 15 177 447 случаев заражения коронавирусом.
За сутки добавились 279 302 новых зараженных.
При этом 622 183 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умер 6 721 человек.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 3 969 850 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 143 184 человека.
Бразилия - 2 227 514 зараженных и 82 771 жертва COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразились 1 193 078 человек, умерли от болезни - 28 732.
Россия. Подтверждены 787 890 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 726.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 394 948 человек. От болезни умерли 5 940 пациентов.
Перу. В стране 366 550 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 767 жертв болезни.
В Мексике - 362 274 инфицированных, 41 190 человек умерли от болезни.
Чили - 334 683 больных и 8 677 жертв.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 297 952 человека, умерли от болезни уже 45 586 пациентов.
Иран. В стране зарегистрировали 281 413 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 14 853.
Коронавирус в Украине - статистика 22 июля
По состоянию на среду, 22 июля, в Украине были зафиксированы 60 995 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 21 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +829.
Жертвами COVID-19 стали 1 534 человека (+16 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 33 172 человек (+973 за сутки).