УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 23 июня

COVID-19 убил почти 472 тысячи человек во всем мире.

23 июня 2020, 07:00
Коронавирус
Коронавирус заразил более 9 миллионов человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 23 июня, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 9 миллионов человек во всем мире. Число жертв болезни составило почти 472 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса и о карантине в Украине.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 23 июня, в мире зарегистрированы 9 074 624 случая заражения коронавирусом (было 8 928 652). За сутки добавились 145 972 новых зараженных. При этом 471 640 человек стали жертвой коронавирусной инфекции (было 467 671 ).

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 311 997 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 120 402 человека.

Бразилия - 1 106 470 зараженных и 51 271 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 591 465 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8 196 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 425 282 человек, умерли от болезни - 13 699.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 306 761 человек, умер от болезни уже 42 731 пациент.

Перу. В стране 257 447 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 8 223 жертв болезни.

Чили - 246 963 больных и 4 502 жертвы.

Испания. Там вирус подтвержден у 246 504 человек. От болезни умерли 28 324 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 238 720 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 657.

В Иране - 207 525 инфицированных, 9 742 человека умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 23 июня
Коронавирус - статистика 23 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 22 июня

По состоянию на понедельник, 22 июня, в Украине был зафиксирован 37 241 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 21 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +681.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 1 012 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 16 642 украинца (+133 за сутки).

коронавирус коронавирус в США коронавирус карта коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус в России коронавирус в Украине эпидемия коронавируса коронавирус в Испании коронавирус в Италии коронавирус в Бразилии новости Украины новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 23 июня». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:31
Взрыв на Позняках: под завалами дома нашли тело пятого погибшего
07:10
Украину ждет шведско-польский сценарий коронавируса мнение
07:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 23 июня
06:55
Врач рассказала, что может спровоцировать вторую волну COVID-19 в Украине
06:34
12 ярчайших трендов в стиле 90-х, которые вернулись в моду
06:27
"Опять без трусов": Экс-Серебро снялась голой
06:01
Лучшие мужья по знаку Зодиака: составлен топ-3
05:33
Результат за 30 минут: в Японии разработали новый тест для диагностики COVID-19
04:52
Медики выяснили, чем браки полезны для здоровья женщин
04:19
Тяжелый взгляд: 7 грубых ошибок в использовании туши
04:13
З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою
03:28
Взрыв в Киеве на Позняках: эксперт назвал главные проблемы в ЖКХ Видео
03:02
Секс после родов: что нужно знать
02:19
"Это прикольно": Елена-Кристина Лебедь раскрыла секрет ухода за собой
01:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
01:17
Очевидцы рассказали детали гибели на Бали российского блогера Тропицель Видео
00:53
Ученые придумали еще один способ справиться с недосыпом
00:20
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
00:19
День госслужащего и Знамения Тимофея: какой сегодня праздник 23 июня
22 июня, понедельник
23:58
Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому за погром банков РФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять