Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 23 июня

Коронавирус заразил более 9 миллионов человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 23 июня, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 9 миллионов человек во всем мире. Число жертв болезни составило почти 472 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса и о карантине в Украине.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 23 июня, в мире зарегистрированы 9 074 624 случая заражения коронавирусом (было 8 928 652). За сутки добавились 145 972 новых зараженных. При этом 471 640 человек стали жертвой коронавирусной инфекции (было 467 671 ).

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 311 997 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 120 402 человека.

Бразилия - 1 106 470 зараженных и 51 271 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 591 465 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8 196 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 425 282 человек, умерли от болезни - 13 699.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 306 761 человек, умер от болезни уже 42 731 пациент.

Перу. В стране 257 447 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 8 223 жертв болезни.

Чили - 246 963 больных и 4 502 жертвы.

Испания. Там вирус подтвержден у 246 504 человек. От болезни умерли 28 324 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 238 720 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 657.

В Иране - 207 525 инфицированных, 9 742 человека умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 23 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 22 июня

По состоянию на понедельник, 22 июня, в Украине был зафиксирован 37 241 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 21 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +681.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 1 012 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +10.

Выздоровели от болезни 16 642 украинца (+133 за сутки).