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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая

23 мая 2020, 07:27

За минувшие сутки COVID-19 заразились еще почти 109 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирусом в мире заразились более 5, 2 миллиона человек / Фото pixabay.com

Количество новых зараженных коронавирусной инфекцией за сутки возрастает уже третий день подряд. По состоянию на утро субботы, 23 мая, коронавирус COVID-19 подцепили еще почти 109 тысяч людей. Число жертв болезни превысило цифру в 338 тысяч. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на  6:30 утра субботы, 23 мая, в мире зарегистрировали 5 211 172 случая заражения коронавирусом (было 5 102 424). Таким образом, за минувшие сутки COVID-19 заразились еще почти 109 тысяч человек.

При этом 338 183 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 332 924). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 601 251 инфицированного  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 96 001 человека.

Бразилия обогнала РФ и переместилась на третье место - 330 890 зараженных и 21 048 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 326 448 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 3 249 человек. 

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 255 544 человека, умерли от болезни уже 36 475 пациентов. 

Испания. Там вирус подхватили 234 824 человека. От болезни умерли 28 628 пациентов.

Италия.  В стране зарегистрировали 228 658 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 616.

Во Франции теперь 182 015 зараженных и 28 218 жертв болезни. 

В Германии - 179 710 инфицированных, 8 228 человек умерли от болезни.  

Турция - 154 500 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 276 жертв болезни. 

Иран. В стране коронавирусом заразились 131 652 человека, умерли от болезни - 7 300. 

Коронавирус - статистика 22 мая
Коронавирус - статистика 23 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 22 мая

По состоянию на утро, 22 мая, в Украине были зафиксированы 20 148 случаев заражения коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья, по сравнению с 21 мая, количество подтвержденных случаев увеличилось на 442.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 588 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 9.

В Минздраве также добавили, что общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 6 858 (+358).

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