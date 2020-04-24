Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля

Коронавирус убил более 190 тысяч человек во всем мире / flickr.com/photos/niaid/albums

По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 190 тысяч человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 24 апреля, в мире зарегистрировали 2 708 470 случаев заражения коронавирусом - за сутки число инфицированных возросло почти на 80 тысяч человек. При этом 190 788 людей стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 183 424). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 869 170. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 49 954 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 213 024 человек. От болезни умерли 22 157 пациентов. К слову, в стране продлили режим чрезвычайного положения до 9 мая.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 189 973 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 25 549.

Во Франции теперь 159 460 зараженных, в Германии - 153 129. Жертвами болезни стали 21 889 и 5 575 человек соответственно.

Коронавирус - статистика на 24 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Чехии

Правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning.

Ограничения действовали больше месяца, с 16 марта, ослабят уже с сегодняшнего дня - 24 апреля.

Жители страны смогут выезжать за границу. При возвращении нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Сколько больных на коронавирус в Украине 23 апреля

По состоянию на утро четверга, 23 апреля, коронавирус в Украине нашли у 7 170 человек. За сутки добавилось +578 новых заражений.

Число жертв болезни достигло 187 человек, а число выздоровевших увеличилось до 504. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

На амбулаторном лечении находятся 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких - 100 человек, в том числе один ребенок.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая. Ранее прогнозировалось, что карантин будет действовать минимум до 12 мая. Даже были версии, что карантин в Украине могут продлить до 19 мая.