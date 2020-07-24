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Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек

Жертвами COVID-19 стали еще почти 10 тысяч человек.

24 июля 2020, 07:01
Коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в мире обнаружили 15,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло на 269 тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра пятницы, 24 июля, в мире зарегистрированы 15 446 800 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 269 353 новых зараженных.

При этом 632 178 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 9 995 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 034 102 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 144 242 человека.

Бразилия - 2 287 475 зараженных и 84 082 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 238 798 человек, умерли от болезни - 29 861.

Россия. Подтверждены 793 720 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 873.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 408 052 человек. От болезни умерли 6 093 пациента.

Перу. В стране 371 096 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 17 564 жертвы болезни.

В Мексике - 370 712 инфицированных, 41 908 человек умерли от болезни.

Чили - 338 759 больных и 8 838 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 298 731 человек, умерли от болезни уже 45 639 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 284 034 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 15 074.

Коронавирус - статистика 24 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 23 июля

По состоянию на четверг, 23 июля, в Украине была зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.

Жертвой COVID-19 стал 1 551 человек (+17 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 34 тысячи человек (+828 за сутки).

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