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Коронавирус в Украине и мире на 24 июня: за сутки заразились 165 тысяч человек

За сутки умерли 5320 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

24 июня 2020, 07:25

коронавирус
Коронавирус за сутки выявили у 165 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 продолжает атаковать человечество и с одних стран перебросился на другие. Первая десятка лидеров по количеству заражений за последний месяц кардинально изменилась – Испания и Италия, которые длительное время были на первых местах, теперь на 8-м и 9-м. Их подвинули Бразилия, Россия, Индия, Чили и Перу. С огромным отрывом лидирует США - 2 346 950 случаев заражения и 121 тысяча смертей.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на среду, 24 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 24 июня

По состоянию на 7:00 утра среды, 24 июня, в мире зарегистрированы 9 240 398 случаев заражения коронавирусом (было 9 074 624). За сутки добавились 165 774 новых зараженных. При этом 476 960 человек стали жертвой коронавирусной инфекции (было 471 640). За сутки умерли 5320 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 346 950 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 121 228 человек.

Бразилия – 1 145 900 зараженных и 52 645 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 598 878 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8349 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 440 215 человек, умерли от болезни – 14 011.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 307 680 человек, умерли от болезни уже 43 011 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 246 750 человек. От болезни умерли 28 325 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 238 833 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 675.

Перу. В стране 260 810 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 8404 жертвы болезни.

Франция – 197 804 больных и 29 723 жертвы.

В Германии – 192 480 инфицированных, 8914 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 191 410 больных коронавирусом, умерли 23 377 человек.

Коронавирус в мире - карта на 24 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 23 июня

По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксированы 38 074 случая заражения китайским коронавирусом. Заболевание подтверждено у 2790 детей и 6138 медиков.

По сравнению с 22 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на + 833.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 035 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 16 956 украинцев (+314 за сутки).

Читайте такжеЗаболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по кровиНапомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что через 10 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина.

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, которые требуют заведения", - сказал Тимошенко.

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