УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине побил новый антирекорд – более 900 больных за сутки

Всего в Украине скончался 1051 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

24 июня 2020, 08:51

коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине взял новую высоту / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает пакостить - по состоянию на утро среды, 24 июня в стране выявили 39 014 случаев заражения. Таким образом страна приближается к новой психологической отметке в 40 тысяч.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +940 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончался 1051 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +16.

Победили злую болезнь 17 409 человек - за сутки +453.

Коронавирус в Украине - карта на 24 июня / скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКоронавирус загнал Украину в список стран "красной зоны"Напомним, ранее замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, могут усилить в трех областях.

По его словам, ограничительные меры могут стать жестче в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

"…Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях. Там регистрируется увеличение случаев коронавирусной болезни", – сказал замминистра.

коронавирус в Украине новости Украины коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине побил новый антирекорд – более 900 больных за сутки». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:49
К чему приведет отмена ВНО для поступающих из Крыма и Донбасса
09:44
"Настоящий сталинизм": в ЕС обещают ударить по Лукашенко санкциями и не исключают революции в Беларуси
09:32
В Карпатах "большая вода": Шмыгаль и Аваков отправились в Ивано-Франковскую область
09:28
Болит грудь: причины, виды и лечение
08:51
Коронавирус в Украине побил новый антирекорд – более 900 больных за сутки Видео
08:48
Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о референдуме
08:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
08:45
На парад к сбрендившему диктатору Путину почти никто не приедет мнение
08:13
Коронавирус загнал Украину в список стран "красной зоны" Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 24 июня: за сутки заразились 165 тысяч человек Видео
07:03
Участница Pussy Riot снялась полностью голой в поддержку художницы
06:51
Трамп толкает Зеленского в ловушку мнение
06:34
Самые модные женские стрижки для треугольного лица 2020 - фото Фото
06:03
Когда появится вакцина от коронавируса: врач дала неутешительный прогноз
05:30
Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020
05:05
Медики рассказали, каким людям проще всего бросить курить
04:27
Старость подождет: женская одежда, которая феерически молодит Фото
03:37
Что может спровоцировать вторую волну COVID-19: ученые назвали главный фактор
02:38
Стулья для IKEA производят из незаконно вырубленного в Украине леса Видео
02:16
Самый быстрый рецепт запеканки из кабачков от Юлии Панковой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять