Коронавирус в Украине побил новый антирекорд – более 900 больных за сутки

Коронавирус в Украине взял новую высоту / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает пакостить - по состоянию на утро среды, 24 июня в стране выявили 39 014 случаев заражения. Таким образом страна приближается к новой психологической отметке в 40 тысяч.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали +940 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончался 1051 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +16.

Победили злую болезнь 17 409 человек - за сутки +453.

Коронавирус в Украине - карта на 24 июня / скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКоронавирус загнал Украину в список стран "красной зоны"Напомним, ранее замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, могут усилить в трех областях.

По его словам, ограничительные меры могут стать жестче в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

"…Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях. Там регистрируется увеличение случаев коронавирусной болезни", – сказал замминистра.