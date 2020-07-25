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Коронавирус в Украине и мире на 25 июля: за сутки поставили рекордное количество диагнозов

Лидером по количеству заражений являются Соединенные Штаты Америки - там коронавирус выявили у более 4 миллионов человек.

25 июля 2020, 07:22

коронавирус
Коронавирус за сутки убил более 9 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 несмотря на лето продолжает активно атаковать человечество. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об очередном рекордном с начала пандемии суточном количестве заражений COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились 284 196 человек. Число летальных исходов во всем мире за сутки выросло на 9783.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 25 июля.

Коронавирус в мире – статистика на 25 июля

По состоянию на 7:00 утра субботы, 25 июля, в мире зарегистрированы 15 674 969 случаев заражения коронавирусом.

При этом 638 429 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Центр Джна Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

  • США. В стране зарегистрировали 4 110 315 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 145 390 человек.
  • Бразилия – 2 287 475 зараженных и 85 238 жертв COVID-19.
  • Индия. В стране коронавирусом заразились 1 288 108 человек, умерли от болезни – 30 601.
  • Россия. Подтверждены 799 499 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 026 человек.
  • Южная Африка – 421 996 человек заболели коронавирусом, 6343 человека стали жертвами болезни.
  • В Мексике выявили 378 285 больных коронавирусом, умерли 42 645 человек.
  • Перу. В стране 375 960 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 17 840 жертв болезни.
  • Чили. 341 300 случаев заражения и 8914 жертв.
  • Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 299 500 человек, умерли от болезни уже 45 760 человек.
  • Испания. Там вирус подтвержден у 272 420 человек. От болезни умерли 28 432 пациента.
  • Иран. Случаев заражения – 286 520, жертв – 15 289.
  • Италия. В стране зарегистрировали 245 590 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 097.
  • Франция – 217 797 больных и 30 195 жертв.
  • В Германии – 205 623 инфицированных, 9120 человек умерли от болезни.

Коронавирус в Украине - статистика на 24 июля

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксированы 62 823 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +972.

Жертвой COVID-19 стал 1 571 человек (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 34 886 человек (+886 за сутки).

Читайте такжеУченые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемииРанее сообщалось, министр финансов Сергей Марченко заявил, что средства в Фонде по борьбе с коронавирусной инфекцией практически закончились. Он напомнил, что ранее объем Фонда был увеличен с 64,7 млрд грн – до 66 миллиардов.

В правительстве уже отчитались, на что потратили все 66 млрд грн. В частности, 35 млрд грн направлены на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. Еще около 7 млрд грн ушли в Фонд по безработице.

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