Коронавирус в Украине "взбесился" - за сутки более 1000 случаев заражения

Коронавирус в Украине взбесился / pixabay.com

Коронавирус в Украине после ослабления карантина то свирепо атакует граждан, то "успокаивается". При этом ежедневные показатели новых случаев заражения не позволяют полностью снять ограничения и вернуть жизнь в прежнее русло. По состоянию на утро субботы, 25 июля, в стране зафиксировали 63 929 случаев заражения.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +1106 человек.

1590 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 611 человек, всего – 35 497.

Коронавирус в Украине - карта на 25 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеУкраинцы стоят на пороге новой эпидемии – бывший главный санврачРанее министр финансов Сергей Марченко заявил, что средства в Фонде по борьбе с коронавирусом практически закончились. Он напомнил, что ранее объем Фонда был увеличен с 64,7 млрд грн – до 66 миллиардов.

В правительстве уже отчитались, на что потратили все 66 млрд грн. В частности, 35 млрд грн направлены на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. Еще около 7 млрд грн ушли в Фонд по безработице.