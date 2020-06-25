Коронавирус в Украине и мире на сегодня: сколько новых зараженных и жертв

В мире и в Украине увеличилось число зараженных коронавирусом / Reuters

По состоянию на утро четверга, 25 июня, китайский коронавирус Covid-19 в мире нашли у более 9 млн 407 тысяч человек. За сутки количество инфицированных возросло на более чем 166 тысяч человек, а жертв вируса стало больше на 5 тысяч 224 человека.

В Украине количество больных коронавирусом тоже продолжает расти, в частности, больных стало больше в Черновицкой области.

Главред собрал свежую статистику по коронавирусу в Украине и мире.

Коронавирус в мире 25 июня – статистика по состоянию на 7:00

Инфицированы 9 млн 407 тысяч 78 человек, скончались 482 тысяч 184 человека, а выздоровели 4 млн 729 тысяч 511 пациентов, свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-3 стран, в которых обнаружено больше всего больных Covid-19:

США – инфицированы 2 млн 381 тысяча 538 человек, скончались 121 тысяча 979 человек, а выздоровели 656 тысяч 161 пациент;

Бразилия – инфицированы 1 млн 188 тысяч 631 человек, скончались 53 тысячи 830 человек, а выздоровели 660 тысяч 469 человек;

Россия – инфицированы 606 тысяч 043 человека, скончались 8 тысяч 503 человека, а выздоровели 368 тысяч 222 человека.

В мире и в Украине увеличилось число зараженных коронавирусом / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине на сегодня – статистика

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook написали, что 24 июня на Буковине официально подтверждены еще 53 случая заражения коронавирусом.

Теперь в области общее количество инфицированных составляет 4 тысячи 531 человек.