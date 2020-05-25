Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая

Всего в мире выявили 5 500 577 случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на утро понедельника, 25 мая.
Коронавирус 2020 не прекращает атаковать человечество. Несмотря на то, что ради спасения экономики многие страны начали отменять карантин, коронавирус по-прежнему свирепствует. Так, совершенно неожиданно под удар попала Бразилия - на данный момент уже зарегистрировали 365 000 случаев заражения, китайский коронавирус убил в стране 22 746 человек с диагнозом COVID-19.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 25 мая.
Коронавирус в мире – статистика на 25 мая
Коронавирус убил 346 719 человек по состоянию на 7:00 утра понедельника, 25 мая.
Всего в мире выявили 5 500 577 случаев заражения новым коронавирусом.
Победили злую болезнь 2 302 057 человек.
Жертвы коронавируса в мире на 25 мая:
- США – 99 300 смертей,
- Великобритания – 36 790 смертей,
- Италия – 32 780 смертей,
- Испания – 28 750 смертей,
- Франция – 28 360 смертей,
- Бразилия – 22 740 смертей,
- Бельгия – 9280 смертей,
- Германия – 8370 смертей,
- Мексика – 7390 смертей,
- Иран – 7400 смертей,
- Канада – 6400 смертей,
- Нидерланды – 5800 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Турция – 4340 смертей.
Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели
- США – 1 686 400 случаев заражения, выздоровели 451 700 человек,
- Испания – 282 800 случаев заражения, выздоровели 196 900 человек,
- Италия – 229 800 случаев заражения, выздоровели 140 400 человек,
- Великобритания – 259 500 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
- Россия – 344 400 случаев заражения, выздоровели 114 000 человек,
- Франция – 182 500 случаев заражения, выздоровели 64 000 человек,
- Германия – 180 300 случаев заражения, выздоровели 160 300 человек,
- Турция – 156 000 случаев заражения, выздоровели 118 000 человек,
- Китай – 82 900 случаев заражения, выздоровели 78 260 человек,
- Иран – 135 800 случаев заражения, выздоровели 105 800 человек,
- Бельгия – 57 000 случаев заражения, выздоровели 15 200 человек,
- Бразилия – 365 000 случаев заражения, выздоровели 149 000 человек.
Коронавирус в Украине – последние данные
По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине нашли у 20 тысяч 986 человек.
За сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 12 – скончались. Всего в Украине выздоровели 7099 человек. 617 больных с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались.
Читайте такжеБританские ученые нашли мутации в коронавирусе – вакцины могут не сработатьНапомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.
"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - сказал он.
Глава Минздрава также рассказал, когда откроют ТРЦ.
"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - добавил Степанов.