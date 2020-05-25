Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 25 мая

Коронавирус выявили у 5,5 миллиона человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 не прекращает атаковать человечество. Несмотря на то, что ради спасения экономики многие страны начали отменять карантин, коронавирус по-прежнему свирепствует. Так, совершенно неожиданно под удар попала Бразилия - на данный момент уже зарегистрировали 365 000 случаев заражения, китайский коронавирус убил в стране 22 746 человек с диагнозом COVID-19.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 25 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 25 мая

Коронавирус убил 346 719 человек по состоянию на 7:00 утра понедельника, 25 мая.

Всего в мире выявили 5 500 577 случаев заражения новым коронавирусом.

Победили злую болезнь 2 302 057 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 25 мая:

США – 99 300 смертей,

Великобритания – 36 790 смертей,

Италия – 32 780 смертей,

Испания – 28 750 смертей,

Франция – 28 360 смертей,

Бразилия – 22 740 смертей,

Бельгия – 9280 смертей,

Германия – 8370 смертей,

Мексика – 7390 смертей,

Иран – 7400 смертей,

Канада – 6400 смертей,

Нидерланды – 5800 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Турция – 4340 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели

США – 1 686 400 случаев заражения, выздоровели 451 700 человек,

Испания – 282 800 случаев заражения, выздоровели 196 900 человек,

Италия – 229 800 случаев заражения, выздоровели 140 400 человек,

Великобритания – 259 500 случаев заражения, выздоровели – нет данных,

Россия – 344 400 случаев заражения, выздоровели 114 000 человек,

Франция – 182 500 случаев заражения, выздоровели 64 000 человек,

Германия – 180 300 случаев заражения, выздоровели 160 300 человек,

Турция – 156 000 случаев заражения, выздоровели 118 000 человек,

Китай – 82 900 случаев заражения, выздоровели 78 260 человек,

Иран – 135 800 случаев заражения, выздоровели 105 800 человек,

Бельгия – 57 000 случаев заражения, выздоровели 15 200 человек,

Бразилия – 365 000 случаев заражения, выздоровели 149 000 человек.

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине нашли у 20 тысяч 986 человек.

За сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 12 – скончались. Всего в Украине выздоровели 7099 человек. 617 больных с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались.

Читайте такжеБританские ученые нашли мутации в коронавирусе – вакцины могут не сработатьНапомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - сказал он.

Глава Минздрава также рассказал, когда откроют ТРЦ.

"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - добавил Степанов.