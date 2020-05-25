Коронавирус в Украине отступает – число случаев заражения снизилось

За последние сутки в Украине зафиксировали рекордно низкое количество заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Украине начал постепенно сбавлять обороты. За последние сутки в нашей стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.
Всего в Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +6.
7233 человека вылечились от китайского коронавируса – за сутки +126.
Всего в Украине на 25 мая официально выявили 21 245 случаев заражения коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Коронавирус в Украине - статистика и карта на 25 мая:
- Винницкая область - 892 случая;
- Волынская область - 783 случая;
- Днепропетровская область - 875 случаев;
- Донецкая область - 148 случаев;
- Житомирская область - 641 случай;
- Закарпатская область - 1082 случая;
- Запорожская область - 415 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1281 случай;
- Кировоградская область - 478 случаев;
- м. Киев - 2652 случая;
- Киевская область - 1437 случаев;
- Львовская область - 1360 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 281 случай;
- Одесская область - 832 случая;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1434 случая;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1121 случай;
- Харьковская область - 912 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 364 случая;
- Черновицкая область - 3083 случая;
- Черкасская область - 391 случай;
- Черниговская область - 131 случай.
Читайте такжеВ Киеве возобновило работу метроНапомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине нашли у 20 986 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
По его данным, за сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 612 – скончались.
7099 человек победили злую болезнь COVID-19.
Всего в Украине скончались 617 человек.