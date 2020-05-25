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Коронавирус в Украине отступает – число случаев заражения снизилось

25 мая 2020, 09:08

За последние сутки в Украине зафиксировали рекордно низкое количество заболевших коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус в Украине пошел на спад / pixabay.com

Коронавирус в Украине начал постепенно сбавлять обороты. За последние сутки в нашей стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.

Всего в Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +6.

7233 человека вылечились от китайского коронавируса – за сутки +126.

Всего в Украине на 25 мая официально выявили 21 245 случаев заражения коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 25 мая:

  • Винницкая область - 892 случая;
  • Волынская область - 783 случая;
  • Днепропетровская область - 875 случаев;
  • Донецкая область - 148 случаев;
  • Житомирская область - 641 случай;
  • Закарпатская область - 1082 случая;
  • Запорожская область - 415 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1281 случай;
  • Кировоградская область - 478 случаев;
  • м. Киев - 2652 случая;
  • Киевская область - 1437 случаев;
  • Львовская область - 1360 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 281 случай;
  • Одесская область - 832 случая;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1434 случая;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1121 случай;
  • Харьковская область - 912 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 364 случая;
  • Черновицкая область - 3083 случая;
  • Черкасская область - 391 случай;
  • Черниговская область - 131 случай.
Коронавирус в Украине - статистика и карта на 25 мая / скриншот phc.org.ua

Читайте такжеВ Киеве возобновило работу метроНапомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине нашли у 20 986 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 612 – скончались.

7099 человек победили злую болезнь COVID-19.

Всего в Украине скончались 617 человек.

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