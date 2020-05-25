Коронавирус в Украине отступает – число случаев заражения снизилось

Коронавирус в Украине пошел на спад / pixabay.com

Коронавирус в Украине начал постепенно сбавлять обороты. За последние сутки в нашей стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.

Всего в Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +6.

7233 человека вылечились от китайского коронавируса – за сутки +126.

Всего в Украине на 25 мая официально выявили 21 245 случаев заражения коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 25 мая:

Винницкая область - 892 случая;

Волынская область - 783 случая;

Днепропетровская область - 875 случаев;

Донецкая область - 148 случаев;

Житомирская область - 641 случай;

Закарпатская область - 1082 случая;

Запорожская область - 415 случаев;

Ивано-Франковская область - 1281 случай;

Кировоградская область - 478 случаев;

м. Киев - 2652 случая;

Киевская область - 1437 случаев;

Львовская область - 1360 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 832 случая;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1434 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1121 случай;

Харьковская область - 912 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 364 случая;

Черновицкая область - 3083 случая;

Черкасская область - 391 случай;

Черниговская область - 131 случай.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 25 мая / скриншот phc.org.ua

Читайте такжеВ Киеве возобновило работу метроНапомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине нашли у 20 986 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 612 – скончались.

7099 человек победили злую болезнь COVID-19.

Всего в Украине скончались 617 человек.