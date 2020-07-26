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Коронавирус в мире 26 июля взял новую высоту – 16 миллионов случаев заражения

За последние несколько месяцев десятка стран-лидеров по колличеству случаев заражения изменились.

26 июля 2020, 07:23

коронавирус
В мире зарегистрировали 16 миллионов больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 ускорился и за неделю заражает около миллиона человек. Сегодня в мире уже зарегистрированы 16 миллионов случаев заражения. При этом более шести миллионов диагнозов поставили в трех странах – США (4 миллиона), Бразилия (2 миллиона) и Индия (1 миллион). Кроме того, за последние несколько месяцев первая десятка стран-лидеров по числу больных кардинально изменилась, из нее выпали Италия, Испания и Франция.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 26 июля.

Коронавирус в мире – статистика на 26 июля

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 26 июля, в мире зарегистрированы 15 998 267 случаев заражения коронавирусом.

При этом 643 826 человек стали жертвами COVID-19.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

  • США. В стране зарегистрировали 4 177 915 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 146 460 человек.
  • Бразилия – 2 394 513 зараженных и 86 449 жертв COVID-19.
  • Индия. В стране коронавирусом заразились 1 337 020 человек, умерли от болезни – 31 358.
  • Россия. Подтверждены 805 330 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 172.
  • Южная Африка – 434 200 человек заболели коронавирусом, 6655 человек стали жертвами болезни.
  • В Мексике выявили 385 036 больных коронавирусом, умерли 42 645 человек.
  • Перу. В стране 375 960 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 17 840 жертв болезни.
  • Чили. 343 590 случаев заражения и 9020 жертв.
  • Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 300 270 человек, умерли от болезни уже 45 825 человека.
  • Испания. Там вирус подтвержден у 272 420 человек. От болезни умерли 28 432 пациента.
  • Иран. Случаев заражения – 288 839, жертв – 15 484.
  • Италия. В стране зарегистрировали 245 860 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 102.
  • Франция – 217 801 больных и 30 195 жертв.
  • В Германии – 206 278 инфицированных, 9124 человека умерли от болезни.
Коронавирус в мире - карта на 26 июля / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине - статистика на 25 июля

По состоянию на утро субботы, 25 июля, в стране зафиксировали 63 929 случаев заражения.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +1106 человек.

1590 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 611 человек, всего – 35 497.

Читайте такжеКоронавирус "поджимает хвост" перед морскими водорослями - ученыеРанее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более 85% людей, которые умирают от COVID-19, - имеют сопутствующие заболевания, или находятся в группе риска.

Об этом Степанов рассказал во время брифинга в субботу, 25 июля.

"Подумайте о своих родителях. Подумайте о своих дедушках и бабушках. Потому что именно они относятся к группе риска. Подумайте о своих близких людях, которые, возможно, имеют сопутствующие заболевания, такие, как сердечно-сосудистые или сахарный диабет. Все эти люди в группе риска и течение болезни у таких людей очень тяжелое. И у нас более 85% людей, которые умирают от COVID-19, имеют именно сопутствующие заболевания или относятся к группам риска", - сказал глава Минздрава.

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