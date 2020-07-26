Коронавирус в Украине "озверел" - за сутки более 900 больных

Коронавирус убил в Украине более 1600 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине несмотря на теплую погоду не прекращает атаковать людей. Именно поэтому страна никак не выйдет из карантина – ограничения продлили до 31 августа. По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +920 человек.

1605 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 310 человек, всего – 35 807.

Читайте такжеУченые опровергли самый ранний симптом коронавирусаРанее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более 85% людей, которые умирают от COVID-19, - имеют сопутствующие заболевания, или находятся в группе риска.

Об этом Степанов рассказал во время брифинга в субботу, 25 июля.

"Подумайте о своих родителях. Подумайте о своих дедушках и бабушках. Потому что именно они относятся к группе риска. Подумайте о своих близких людях, которые, возможно, имеют сопутствующие заболевания, такие, как сердечно-сосудистые или сахарный диабет. Все эти люди в группе риска и течение болезни у таких людей очень тяжелое. И у нас более 85% людей, которые умирают от COVID-19, имеют именно сопутствующие заболевания или относятся к группам риска", - сказал глава Минздрава.