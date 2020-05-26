Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая

Коронавирусом в мире заразились почти 5,5 миллиона человек / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 26 мая, коронавирус COVID-19 заразил почти 5,5 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 346 тысяч.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 26 мая, в мире зарегистрирован 5 495 061 случай заражения коронавирусом.

При этом 346 232 человека стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 662 302 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 98 220 человек.

Бразилия - 374 898 зараженных и 23 473 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 353 427 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 3 633 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 262 547 человек, умерли от болезни уже 36 996 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 235 400 человек. От болезни умерли 26 834 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 230 158 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 877.

Во Франции теперь 183 067 зараженных и 28 460 жертв болезни.

В Германии - 180 600 инфицированных, 8 309 человек умерли от болезни.

Турция - 157 814 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 369 жертв болезни.

Индия замыкает Топ-10. В стране коронавирусом заразились 144 950 человек, умерли от болезни - 4 172.

Коронавирус - статистика 26 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 26 мая

В Украине на 25 мая официально подтвердили 21 245 случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.

Всего в Украине скончались 623 человека с диагнозом COVID-19 – за сутки +6.

7233 человека вылечились от китайского коронавируса – за сутки +126.