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Коронавирус в Украине и мире 27 июля: за сутки заразились более 200 тысяч человек

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали почти 648 тысяч человек.

27 июля 2020, 07:01
коронавирус
Коронавирус убил за сутки более четырех тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире обнаружили 16, 2 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло на 201 тысячу человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 27 июля, в мире зарегистрирован 16 199 931 случай заражения коронавирусом.

За сутки добавились 201 664 новых зараженных.

При этом 647 910человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 4 084 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 233 825 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 146 934 человека.

Бразилия - 2 419 091 зараженный и 87 004 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 385 685 человек, умерли от болезни - 32 063.

Россия. Подтверждены 811 073 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 249.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 6 769 человек. От болезни умерли 445 433 пациента.

В Мексике - 390 516 инфицированных, 43 680 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 375 961 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом и 17 843 жертвы болезни.

Чили - 345 790 больных и 9 112 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 301 020 человек, умерли от болезни уже 45 837 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 291 172 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 15 700.

Коронавирус - статистика 27 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 26 июля

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у +920 человек.

1605 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 310 человек, всего – 35 807.

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