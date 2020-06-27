Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек

Коронавирус за сутки убил 4830 человек / Reuters

Коронавирус 2020 не оставляет в покое человечество даже летом. В ВОЗ заявили, что миллионы людей могут умереть, если в мире произойдет вторая волна эпидемии коронавируса.

"Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и яростно возобновился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерло 50 миллионов человек", - сказала Раньери Гуэрра, помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам, передает CNN.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 27 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 27 июня

По состоянию на 7:00 утра субботы, 27 июня, в мире зарегистрированы 9 777 889 случаев заражения коронавирусом (днем ранее было 9 609 829). За сутки добавились 168 060 новых зараженных.

При этом умерли 493 672 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 (было 488 842 человека). За сутки злая болезнь убила 4830 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 27 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 467 404 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 125 039 человек.

Бразилия – 1 274 974 зараженных и 55 961 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 619 936 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8770 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 490 000 человек, умерли от болезни – 15 301.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 310 836 человек, умерли от болезни уже 43 498 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 247 905 человек. От болезни умерли 28 338 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 239 960 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 708.

Перу. В стране 272 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 8939 жертв болезни.

Франция – 199 473 больных и 29 781 жертва.

В Германии – 194 036 инфицированных, 8965 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 208 390 больных коронавирусом, умерли 25 779 человек.

Коронавирус в Украине - статистика на 26 июня

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в Украине пересек психологическую отметку, его диагностировали у более 41 тысячи человек.

За сутки вирус нашли у 1109 человек (новый антирекорд).

Всего скончались 1 086 человек (+19 за сутки). Победили злую болезнь 18 299 человек (+541 за сутки).

Читайте также"Режим сохранения жизни": Шмыгаль рассказал, до каких пор в Украине продлится карантинНапомним, ранее мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в случае, если в течение ближайших дней количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличится, а число свободных коек уменьшится, город ожидает введение жесткого карантина.

"Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - сказал Кличко.