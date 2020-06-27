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Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больных

За последние 24 часа в стране выявили почти тысячу новых случаев заражения китайским коронавирусом.

27 июня 2020, 09:00
коронавирус,врач
Коронавирус в Украине убил более тысячу человек / УНИАН

Коронавирус в Украине после ослабления карантина вышел из-под контроля и начал активно атаковать людей - по состоянию на утро субботы, 27 июня, в стране официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 948 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 1110 человек с подтверждённым диагнозом китайский коронавирус COVID-19 – за последние сутки +24.

За прошлые сутки вырвались из лап коварной болезни 402 человека, всего - 18 701.

Коронавирус в Украине - карта на 27 июня / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеМинздрав готовится к росту числа больных коронавирусомНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – сказал министр здравоохранения.

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