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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 27 мая

27 мая 2020, 07:03

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 5,5 миллиона человек.

коронавирус
За сутки число новых инфицированных увеличилось почти на 95 тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 27 мая, коронавирус COVID-19 заразил более 5,5 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 350 тысяч. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на  5:30 утра среды, 27 мая, в мире зарегистрированы 5 589 626 случаев заражения коронавирусом (было 5 495 061). За сутки число новых инфицированных увеличилось почти на 95 тысяч человек. 

При этом 350 453 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 346 232). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 681 212 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 98 916 человек.

Бразилия - 391 222 зараженных и 24 512 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 362 342 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 3 807 человек. 

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 266 599 человек, умерли от болезни уже 37 130 пациентов. 

Испания. Там вирус подтвержден у 236 259 человек. От болезни умерли 27 117 пациентов.

Италия.  В стране зарегистрировали 230 555 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 955.

Во Франции теперь 182 847 зараженных и 28 533 жертв болезни. 

В Германии - 181 200 инфицированных, 8 372 человека умерли от болезни.  

Турция - 158 762 подтвержденных случая заражения COVID-19 и 4 397 жертв болезни. 

Индия замыкает Топ-10.  В стране коронавирусом заразились 150 793 человека, умерли от болезни - 4 344.  

Коронавирус - статистика 27 мая
Коронавирус - статистика 27 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 26 мая 

По состоянию на вторник, 26 мая, в Украине были зафиксированы 21 584 случая заражения коронавирусом

По сравнению с 25 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +339.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 644 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 21.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7 575 (+341 за сутки).

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