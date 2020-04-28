Коронавирус в Украине и мире – сколько людей погибли и заболели на 28 апреля

Всего в мире выявили 3 064 837 случаев заражения уханьской заразой по состоянию на утро 28 апреля.
Коронавирус сегодня перешел новую психологическую черту – число официально зарегистрированных случаев заражения по состоянию на утро вторника, 28 апреля, составляет 3 064 000. Соединенные Штаты Америки тоже показали шокирующий результат – в стране выявили 1 010 000 случаев заболевания уханьской заразой.
За четыре месяца коронавирус 2020 убил 211 609 человек в 185 странах мира.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на вторник, 28 апреля.
Коронавирус в мире – статистика на 28 апреля
Коронавирус убил 211 609 человек по состоянию на 7:00 утра вторника, 28 апреля.
Всего в мире выявили 3 064 837 случаев заражения уханьской заразой.
Победили злу болезнь 922 397 человек.
Жертвы коронавируса в мире:
- США – 56 800 смертей,
- Испания – 23 520 смертей,
- Италия – 26 970 смертей,
- Франция – 23 290 смертей,
- Великобритания – 21 090 смертей,
- Иран – 5800 смертей,
- Бельгия – 7200 смертей,
- Германия – 6125 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Бразилия – 4600 смертей,
- Турция – 2900 смертей.
Случаи заражения коронавирусом в мире:
- США – 1 010 500 случаев,
- Испания – 229 400 случаев,
- Италия – 199 400 случаев,
- Франция – 165 800 случаев,
- Германия – 158 800 случаев,
- Великобритания – 157 100 случаев,
- Турция – 112 000 случаев,
- Китай – 82 800 случаев,
- Россия – 87 100 случаев,
- Иран – 91 400 случаев,
- Бельгия – 46 600 случаев,
- Бразилия – 67 400 случаев.
Коронавирус в Украине – последние данные
Коронавирус в Украине не идет на спад – по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9009 человек.
Вирус за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве.
По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек (вчера было 209 человек), а число выздоровевших возросло до 864 человек (было 840).
Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее в Кабмине анонсировали возможное сокращение сроков карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам премьера Дениса Шмыгаля, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.