Коронавирус в Украине и мире – сколько людей погибли и заболели на 28 апреля

Коронавирус убил более 211 000 человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня перешел новую психологическую черту – число официально зарегистрированных случаев заражения по состоянию на утро вторника, 28 апреля, составляет 3 064 000. Соединенные Штаты Америки тоже показали шокирующий результат – в стране выявили 1 010 000 случаев заболевания уханьской заразой.

За четыре месяца коронавирус 2020 убил 211 609 человек в 185 странах мира.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на вторник, 28 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 28 апреля

Коронавирус убил 211 609 человек по состоянию на 7:00 утра вторника, 28 апреля.

Всего в мире выявили 3 064 837 случаев заражения уханьской заразой.

Победили злу болезнь 922 397 человек.

Жертвы коронавируса в мире:

США – 56 800 смертей,

Испания – 23 520 смертей,

Италия – 26 970 смертей,

Франция – 23 290 смертей,

Великобритания – 21 090 смертей,

Иран – 5800 смертей,

Бельгия – 7200 смертей,

Германия – 6125 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Бразилия – 4600 смертей,

Турция – 2900 смертей.

Случаи заражения коронавирусом в мире:

США – 1 010 500 случаев,

Испания – 229 400 случаев,

Италия – 199 400 случаев,

Франция – 165 800 случаев,

Германия – 158 800 случаев,

Великобритания – 157 100 случаев,

Турция – 112 000 случаев,

Китай – 82 800 случаев,

Россия – 87 100 случаев,

Иран – 91 400 случаев,

Бельгия – 46 600 случаев,

Бразилия – 67 400 случаев.

Коронавирус в Украине – последние данные

Коронавирус в Украине не идет на спад – по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9009 человек.

Вирус за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве.

По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек (вчера было 209 человек), а число выздоровевших возросло до 864 человек (было 840).

Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее в Кабмине анонсировали возможное сокращение сроков карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам премьера Дениса Шмыгаля, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.



