В Минздраве анонсировали пик COVID-19 и дали украинцам важный совет

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине не загорами, предупредил глава Минздрава / УНИАН

Во вторник, 28 апреля, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что совсем скоро страна может достичь пика эпидемии COVID-19. Однако украинцы смогут это предотвратить, если будут соблюдать правила противоэпидемиологических ограничений.

По его словам, в ситуации пика медицинская система не сможет оказать надлежащую помощь всем нуждающимся, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

"Если мы будем соблюдать все карантинные мероприятия, то я уверен, что пик маловероятен", - считает министр.

Читайте такжеВспышка коронавируса: в Минздраве напугали украинцев тревожным прогнозомВпрочем, добавил Степанов, государство прилагает все усилия для борьбы с китайским коронавирусом.

"Я уверен, что ситуация под контролем и мы можем полностью избежать любого пика", - подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки установлен 401 случай заболевания.