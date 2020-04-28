В Минздраве анонсировали пик COVID-19 и дали украинцам важный совет

Украина может столкнуться с пиком коронавирусной инфекции в ближайшее время, однако проблемы можно избежать.
Во вторник, 28 апреля, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что совсем скоро страна может достичь пика эпидемии COVID-19. Однако украинцы смогут это предотвратить, если будут соблюдать правила противоэпидемиологических ограничений.
По его словам, в ситуации пика медицинская система не сможет оказать надлежащую помощь всем нуждающимся, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.
"Если мы будем соблюдать все карантинные мероприятия, то я уверен, что пик маловероятен", - считает министр.
Читайте такжеВспышка коронавируса: в Минздраве напугали украинцев тревожным прогнозомВпрочем, добавил Степанов, государство прилагает все усилия для борьбы с китайским коронавирусом.
"Я уверен, что ситуация под контролем и мы можем полностью избежать любого пика", - подчеркнул министр здравоохранения.
Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки установлен 401 случай заболевания.