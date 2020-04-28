Коронавирус "скачет" по Украине: число случаев заражения опять возросло

По состоянию на утро вторника 28 апреля коронавирус в Украине выявили еще у четырех сотен людей.
Коронавирус в Украине за два месяца наделал много беды, остановил экономику, создал полчища безработных и разрушил планы всех людей, ведь с середины марта страна живет в условиях жесткого карантина.
При этом власти готовятся к тому, что с 11 мая начнут смягчать карантин. Но темпы распространения Ковида пока не внушают оптимизма.
По состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине выявили +401 новый случай заболевания коронавирусом.
Китайский коронавирус убил в Украине 239 человек.
992 человека вылечились от Ковида-19.
Всего в Украине официально обнаружили 9410 случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине – статистика по областям:
- Винницкая область - 406 случаев;
- Волынская область - 260 случаев;
- Днепропетровская область - 318 случаев;
- Донецкая область - 52 случая;
- Житомирская область - 354 случая;
- Закарпатская область - 387 случаев;
- Запорожская область - 208 случаев;
- Ивано-Франковская область - 783 случая;
- Кировоградская область - 356 случаев;
- м. Киев - 1298 случаев;
- Киевская область - 604 случая;
- Львовская область - 371 случай;
- Луганская область - 32 случая;
- Николаевская область - 116 случаев;
- Одесская область - 248 случаев;
- Полтавская область - 180 случаев;
- Ровенская область - 553 случая;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 664 случая;
- Харьковская область - 221 случай;
- Херсонская область - 88 случаев;
- Хмельницкая область - 72 случая;
- Черновицкая область - 1429 случаев;
- Черкасская область - 276 случаев;
- Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9009 человек. Коронавирус 2020 за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве. По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек.
Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее в Кабмине анонсировали возможное сокращение сроков карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам премьера Дениса Шмыгаля, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.