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Коронавирус "скачет" по Украине: число случаев заражения опять возросло

28 апреля 2020, 09:13

По состоянию на утро вторника 28 апреля коронавирус в Украине выявили еще у четырех сотен людей.

коронавирус
Коронавирус в Украине выявили у 9410 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине за два месяца наделал много беды, остановил экономику, создал полчища безработных и разрушил планы всех людей, ведь с середины марта страна живет в условиях жесткого карантина.

При этом власти готовятся к тому, что с 11 мая начнут смягчать карантин. Но темпы распространения Ковида пока не внушают оптимизма.

По состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине выявили +401 новый случай заболевания коронавирусом.

Китайский коронавирус убил в Украине 239 человек.

992 человека вылечились от Ковида-19.

Всего в Украине официально обнаружили 9410 случаев коронавируса.

Коронавирус в Украине – статистика по областям:

  • Винницкая область - 406 случаев;
  • Волынская область - 260 случаев;
  • Днепропетровская область - 318 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 354 случая;
  • Закарпатская область - 387 случаев;
  • Запорожская область - 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 783 случая;
  • Кировоградская область - 356 случаев;
  • м. Киев - 1298 случаев;
  • Киевская область - 604 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Луганская область - 32 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 248 случаев;
  • Полтавская область - 180 случаев;
  • Ровенская область - 553 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 664 случая;
  • Харьковская область - 221 случай;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1429 случаев;
  • Черкасская область - 276 случаев;
  • Черниговская область - 39 случаев.
Коронавирус в Украине - карта на 28 апреля / скриншот phc.org.ua

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9009 человек. Коронавирус 2020 за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве. По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее в Кабмине анонсировали возможное сокращение сроков карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам премьера Дениса Шмыгаля, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

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