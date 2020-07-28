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Коронавирус в Украине и мире 28 июля: за сутки заразились 210 тысяч человек

28 июля 2020, 07:01

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали боле 652 тысяч человек.

коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли 4 612 человек / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 28 июля, в мире обнаружили 16,4 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло на 209 тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 28 июля, в мире зарегистрированы 16 409 902 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавился 209 971 новый зараженный.

При этом 652 531 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 4 612 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 290 237 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 148 201 человек.

Бразилия - 2 442 375 зараженных и 87 618 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 435 453 человека, умерли от болезни - 32 771.

Россия. Подтверждены 816 680 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 334.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 452 529 человек. От болезни умерли 7067 пациентов.

В Мексике - 395 489 инфицированных, 44 022 человека умерли от болезни.

Перу. В стране 389 717 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 18 418 жертв болезни.

Чили - 347 923 больных и 9 187 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 301 708 человек, умерли от болезни уже 45 844 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 293 606 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 15 912.

Коронавирус - статистика 28 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 27 июля

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине были зафиксированы 65 656 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 26 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +807.

Жертвами COVID-19 стали 1 616 человек (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 122 человека (+ 315 за сутки).

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