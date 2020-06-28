Коронавирус в Украине и мире на 28 июня: за сутки заразились 175 тысяч человек

За сутки в мире заболели 175 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 несмотря на жаркую летнюю погоду продолжает активно разлетаться по миру и заражать людей. Уже сегодня коронавирус в мире побьёт два антирекорда – 10 миллионов случаев заражения и 500 тысяч смертей – учитывая ежедневную статистику. На фоне заявлений ВОЗ, что осенью жертв будет миллионы, нас ждет еще очень сложный и длинный путь выхода из пандемии.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на утро воскресенья, 28 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 28 июня

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 28 июня, в мире зарегистрированы 9 953 038 случаев заражения коронавирусом (днем ранее было 9 777 889). За сутки добавились 175 149 новых зараженных.

При этом умерли 498 178 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (было 493 672 человека). За сутки злая болезнь убила 4506 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 508 705 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 125 511 человек.

Бразилия – 1 313 667 зараженных и 57 070 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 626 779 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 8958 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 508 950 человек, умерли от болезни – 15 635.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 311 727 человек, умерли от болезни уже 43 598 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 248 469 человек. От болезни умерли 28 340 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 240 136 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 716.

Перу. В стране 275 989 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9135 жертв болезни.

Франция – 199 473 больных и 29 781 жертва.

В Германии – 194 458 инфицированных, 8968 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 212 800 больных коронавирусом, умерли 26 380 человек.

Коронавирус в мире - карта на 28 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 27 июня

Коронавирус в Украине после ослабления карантина вышел из-под контроля и начал активно атаковать людей - по состоянию на утро субботы, 27 июня, в стране официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 948 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 1110 человек с подтверждённым диагнозом китайский коронавирус COVID-19 – за последние сутки +24.

За прошлые сутки вырвались из лап коварной болезни 402 человека, всего - 18 701.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – сказал министр здравоохранения.