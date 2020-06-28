Коронавирус в Украине дал себе волю – за сутки опять более 900 больных

Коронавирус в Украине убил 1129 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине на фоне ослабления карантина дал себе волю, и вот уже несколько недель подряд в стране практически ежедневно фиксируют антирекорды по количеству случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 28 июня, в стране официально зарегистрированы 42 982 случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине выявили +917 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 1129 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за сутки злая болезнь убила +19.

Вылечились от коронавируса за сутки 233 человека, всего - 18 934.

Коронавирус в Украине - статистика на 28 июня / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеУкраинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.