Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая

Коронавирус атакует мир/ pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 28 мая, коронавирус COVID-19 заразил почти 5,7 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 355,6 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 28 мая, в мире зарегистрированы 5 693 066 случаев заражения коронавирусом (было 5 589 626). За сутки число новых инфицированных увеличилось на 103 440 человек.

При этом 355 653 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 350 453). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 699 933 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 100 442 человека.

Бразилия - 411 821 зараженный и 25 598 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 370 680 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 3 968 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 268 619 человек, умерли от болезни уже 37 542 пациента.

Испания. Там вирус подтвержден у 236 259 человек. От болезни умерли 27 117 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 231 139 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 072.

Во Франции теперь 183 038 зараженных и 28 599 жертв болезни.

В Германии - 181 524 инфицированных, 8 428 человек умерли от болезни.

Турция - 159 797 подтвержденных случая заражения COVID-19 и 4 431 жертва болезни.

Индия замыкает Топ-10. В стране коронавирусом заразились 158 333 человека, умерли от болезни - 4 534.

Коронавирус - статистика 28 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 27 мая

По состоянию на среду, 27 мая, в Украине были зафиксированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 26 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +321.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 658 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +14.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 7995 (+420 за сутки).