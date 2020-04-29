Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля

Коронавирус убил 218 000 человек в мире / pixabay.com

Коронавирус сегодня одни называют самым большим испытанием человечества, другие говорят, что это наказание. Лидеры многих стран, в том числе и королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной. К слову, в Объединенном Королевстве китайский коронавирус убил более 21 000 человек.

Всего за четыре месяца коронавирус в мире убил 217 985 человек.

Когда закончится этот ужас, пока никто точно не знает. В то же время Ковид-19 не сбавляет обороты и активно заражает людей.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на среду, 29 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 29 апреля

Коронавирус 2020 убил 217 985 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 29 апреля.

Всего в мире официально выявили 3 138 413 случаев заражения уханьской заразой.

955 824 человек победили злую болезнь COVID-19.

Жертвы коронавируса в мире:

США – 59 260 смертей,

Испания – 23 820 смертей,

Италия – 27 350 смертей,

Франция – 23 660 смертей,

Великобритания – 21 670 смертей,

Бельгия – 7330 смертей,

Германия – 6310 смертей,

Иран – 5870 смертей,

Бразилия – 5080 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Турция – 2990 смертей.

Случаи заражения коронавирусом в мире:

США – 1 035 700 случаев,

Испания – 232 100 случаев,

Италия – 201 500 случаев,

Франция – 165 900 случаев,

Германия – 159 900 случаев,

Великобритания – 161 100 случаев,

Турция – 114 650 случаев,

Россия – 93 550 случаев,

Иран – 92 580 случаев,

Китай – 82 800 случаев,

Бразилия – 73 200 случаев,

Бельгия – 47 300 случаев,

Канада – 50 000 случаев.

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине выявили +401 новый случай заболевания коронавирусом.

Китайский коронавирус убил в Украине 239 человек.

992 человека вылечились от Ковида-19.

Всего в Украине официально обнаружили 9410 случаев коронавируса.

Читайте такжеКовид прячется от рентгена: почему коронавирус "съедает" легкиеНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках ответа на многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс отмены карантина в Украине рассказал, какие есть для этого сценарии.

По словам Шмыгаля, на данный момент существуют три сценария по поводу того, как можно выходить из карантина. Первый – это идти жестким путем, оставляя все закрытым, как это делают Сингапур и Турция. Второй - возвращение к привычной жизни и открытие всех учреждений (по примеру Швеции). И третий сценарий, пишет Шмыгаль, не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни - по примеру Чехии и Польши.