Коронавирус тащит Украину к новому рекорду: возросло количество больных

В Украине возросло количество больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине парализовал жизнь, экономика "уснула", сотни тысяч человек стали безработными, а образование стало дистанционным. Уже два месяца жители Украины живут в условиях карантина, который должен был закончится 24 апреля, но в связи с ухудшением статистики продлен до 11 мая.

В последнее время чиновники говорят о том, что после майских праздников карантин в Украине начнут смягчать. Правда, при одном условии - если количество заболевших китайским коронавирусом не будет катастрофически расти.

По состоянию на утро среды, 29 апреля, в Украине выявили +456 новых случаев заболевания коронавирусом 2020.

Ковид-19 убил в Украине 250 человек.

Выздоровело - 1103 человека.

Всего в Украине официально китайский коронавирус обнаружили у 9866 человек.

Коронавирус в Украине – статистика по областям:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

м. Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине выявили +401 новый случай заболевания коронавирусом.

Читайте такжеКиев оживет после "майских": как будет выходить из карантина столицаНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках ответа на многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс отмены карантина в Украине рассказал, какие есть для этого сценарии.

По словам Шмыгаля, на данный момент существуют три сценария по поводу того, как можно выходить из карантина. Первый – это идти жестким путем, оставляя все закрытым, как это делают Сингапур и Турция. Второй - возвращение к привычной жизни и открытие всех учреждений (по примеру Швеции). И третий сценарий - не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни - по примеру Чехии и Польши.