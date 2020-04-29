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Коронавирус тащит Украину к новому рекорду: возросло количество больных

29 апреля 2020, 09:17

По состоянию на утро среды, 29 апреля, в Украине выявили более 400 новых случаев заболевания коронавирусом.

Скорая помощь, коронавирус
В Украине возросло количество больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине парализовал жизнь, экономика "уснула", сотни тысяч человек стали безработными, а образование стало дистанционным. Уже два месяца жители Украины живут в условиях карантина, который должен был закончится 24 апреля, но в связи с ухудшением статистики продлен до 11 мая.

В последнее время чиновники говорят о том, что после майских праздников карантин в Украине начнут смягчать. Правда, при одном условии - если количество заболевших китайским коронавирусом не будет катастрофически расти.

По состоянию на утро среды, 29 апреля, в Украине выявили +456 новых случаев заболевания коронавирусом 2020.

Ковид-19 убил в Украине 250 человек.

Выздоровело - 1103 человека.

Всего в Украине официально китайский коронавирус обнаружили у 9866 человек.

Коронавирус в Украине – статистика по областям:

  • Винницкая область - 412 случаев;
  • Волынская область - 271 случай;
  • Днепропетровская область - 323 случая;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 357 случаев;
  • Закарпатская область - 403 случая;
  • Запорожская область - 228 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 821 случай;
  • Кировоградская область - 377 случаев;
  • м. Киев - 1341 случай;
  • Киевская область - 643 случая;
  • Львовская область - 405 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 261 случай;
  • Полтавская область - 188 случаев;
  • Ровенская область - 588 случаев;
  • Сумская область - 98 случаев;
  • Тернопольская область - 708 случаев;
  • Харьковская область - 237 случаев;
  • Херсонская область - 111 случаев;
  • Хмельницкая область - 81 случай;
  • Черновицкая область - 1489 случаев;
  • Черкасская область - 282 случая;
  • Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине выявили +401 новый случай заболевания коронавирусом.

Читайте такжеКиев оживет после "майских": как будет выходить из карантина столицаНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках ответа на многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс отмены карантина в Украине рассказал, какие есть для этого сценарии.

По словам Шмыгаля, на данный момент существуют три сценария по поводу того, как можно выходить из карантина. Первый – это идти жестким путем, оставляя все закрытым, как это делают Сингапур и Турция. Второй - возвращение к привычной жизни и открытие всех учреждений (по примеру Швеции). И третий сценарий - не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни - по примеру Чехии и Польши.

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