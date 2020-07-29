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Коронавирус в Украине и мире 29 июля: за сутки заразились 257 тысяч человек

29 июля 2020, 07:02

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали боле 659 тысяч человек.

коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли 6 514человек / Reuters

По состоянию на утро среды, 29 июля, в мире обнаружили 16,6 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло на 257 тысяч человек по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 29 июля, в мире зарегистрированы 16 667 130 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 257 228 новых зараженных.

При этом 659 045 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 6 514 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 351 997 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 149 256 человек.

Бразилия - 2 483 191 зараженный и 88 539 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 483 156 человек, умерли от болезни - 33 425.

Россия. Подтверждены 822 060 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 383.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 459 761 человека. От болезни умерли 7 257 пациентов.

В Мексике - 402 697 инфицированных, 44 876 человека умерли от болезни.

Перу. В стране 389 717 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 18 418 жертв болезни.

Чили - 349 800 больных и 9 240 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 302 295 человек, умерли от болезни уже 45 963 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 296 273 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 16 147.

Коронавирус - статистика 29 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине 28 июля

По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине были зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.

Жертвами COVID-19 стали 1 629 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 744 человека (+622 за сутки).

Как сообщал Главред, пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний. К такому неутешительному выводу пришли ученые, которые изучали, как заражение COVID-19 влияет на сердце.

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