УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире на 29 июня: за сутки заразились 164 тысячи человек

За последние 23 часа злая болезньCOVID-19 убила 3103 человека.

29 июня 2020, 07:23

коронавирус
Коронавирус в мире выявили у 164 тысяч человек за сутки / pixabay.com

Коронавирус 2020 на кануне побил два мировых антирекорда – было зафиксировано 10 миллионов случаев заражения и 500 тысяч смертей от COVID-19. В то же время, как говорят в ВОЗ, пандемия пока не пошла на спад, и осенью может произойти вторая волна, последствия которой будут катастрофическими.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 29 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 29 июня

По состоянию на 7:00 утра понедельника, 29 июня, в мире зарегистрированы 10 117 700 случаев заражения коронавирусом (днем ранее было 9 953 038). За сутки добавились 164 662 новых зараженных.

При этом умерли 501 281 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (было 498 178 человека). За сутки злая болезнь убила 3103 человека.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 548 990 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 125 803 человек.

Бразилия – 1 344 143 зараженных и 57 622 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 633 563 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 9060 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 528 859 человек, умерли от болезни – 16 095.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 312 640 человек, умерли от болезни уже 43 633 человека.

Испания. Там вирус подтвержден у 248 770 человек. От болезни умерли 28 343 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 240 310 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 738.

Перу. В стране 279 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9317 жертв болезни.

Франция – 199 476 больных и 29 781 жертва.

В Германии – 194 693 инфицированных, 8968 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 216 852 больных коронавирусом, умерли 26 648 человек.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 29 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 28 июня

По состоянию на утро воскресенья, 28 июня, в стране официально зарегистрированы 42 982 случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине выявили +917 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 1129 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за сутки злая болезнь убила +19.

Вылечились от коронавируса за сутки 233 человека, всего - 18 934.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – сказал министр здравоохранения.

коронавирус коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус карта коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире на 29 июня: за сутки заразились 164 тысячи человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:23
Коронавирус в Украине и мире на 29 июня: за сутки заразились 164 тысячи человек
06:58
Перевыборы не помогут Зеленскому - наш неопытный президент не хочет понять главного мнение
06:34
Бралетты - самый горячий модный тренд этого лета: с чем носить и фото Фото
06:24
Календарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастись Видео
06:01
Гороскоп на июль 2020 года: для чего отлично подойдет первая половина месяца
05:45
Эффективная терапия: выяснилось, как снизить смертность от COVID-19 Видео
05:43
Генерал-разведчик оценил угрозу захвата Россией Херсонщины
05:14
Астролог назвал счастливчиков июля: кому светят выгодные сделки и любовь
04:29
Маски от выпадения волос в домашних условиях: лучшие 3 рецепта
03:52
Коронавирус вернулся домой: в Китае изолировали 500 тысяч человек Видео
03:18
Оппозиционер объяснила, зачем Путину встреча с Зеленским
02:47
Почему нельзя мочить манту: мифы и факты
02:30
Давление карантина: эксперт предупредил о резком падении гривны
02:02
Вирусолог объяснил, можно ли обеззаразить маску для лица на солнце Видео
01:40
В Европе заговорили о повторном закрытии границ Видео
01:33
Диетолог предупредила о вреде шашлыка
01:12
Коронавирус в Украине: эпидемиолог назвала возможное число больных Видео
00:51
В небе над Донецком пролетел огромный флаг Украины: опубликовано видео Видео
00:37
Эколог: в предгорьях украинских Карпат срублено 70% леса, в горах – 50% Видео
00:19
День Тихона: какой сегодня праздник 29 июня, приметы и именины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять