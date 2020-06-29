Коронавирус в Украине продолжает буйствовать – за сутки опять сотни больных

Коронавирус в Украине опять набедокурил / Reuters

Коронавирус в Украине после ослабления карантина начал буйствовать – во многом благодаря тому, что граждане решили, что опасность миновала и карантин на самом деле отменен, а, значит, маски носить не обязательно и социальную дистанцию можно не соблюдать. Именно поэтому уже вторую неделю подряд в стране то и дело фиксируют антирекорды. По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в стране официально зарегистрированы 43 628 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине выявили +646 случавев заражения китайским коронавирусом.

1147 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались – за сутки злая болезнь убила +18.

Вылечились от коронавируса за сутки 93 человека, всего - 19 027.

Читайте такжеДоплясались: в Украине в ночных клубах введут комендантский часНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за минувшие сутки госпитализировано 237 человек с диагнозом COVID-19. Это новый коронавирусный антирекорд в Украине.

Вместе с тем, за прошедшие сутки 19 пациентов умерли и 233 человека выздоровели.

Кроме того, за по состоянию на утро 28 июня зафиксировали 917 новых случаев COVID-19. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

Также ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.