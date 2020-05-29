Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая

Коронавирус за сутки заразил почти 116 тысяч людей в мире / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 29 мая, коронавирус COVID-19 заразил более 5,8 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 360 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 29 мая, в мире зарегистрированы 5 808 946 случаев заражения коронавирусом (было 5 693 066). За сутки число новых инфицированных увеличилось на 115 880 человек.

При этом 360 308 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 355 653). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 721 750 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 101 617 человек.

Бразилия - 438 238 зараженных и 26 754 жертвы COVID-19.

Россия. Подтвержден 379 051 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 4 142 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 270 508 человек, умерли от болезни уже 37 919 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 237 906 человек. От болезни умерли 27 119 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 231 732 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 142.

Во Франции теперь 186 364 зараженных и 28 665 жертв болезни.

В Германии - 182 196 инфицированных, 8 470 человек умерли от болезни.

Индия. В стране коронавирусом заразились 165 386 человек, умерли от болезни - 4 711.

Турция - 160 979 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 461 жертва болезни.

Коронавирус - статистика 29 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 28 мая

По состоянию на четверг, 28 мая, в Украине были зафиксированы 22 382 случая заражения коронавирусом. По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +477.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 669 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11.

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 8 439 (+444 за сутки).