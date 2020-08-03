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Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов

3 августа 2020, 07:01

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали более 688 тысяч человек.

Коронавирус
Коронавирус за сутки убил более четырех тысяч пациентов/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в мире обнаружили более 18 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились 222 тысячи новых зараженных.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 3 августа, в мире зарегистрированы 18 017 556 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 222 509 новых зараженных.

При этом 688 351 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 4 240 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 667 930 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 154 859 человек.

Бразилия - 2 733 677 зараженных и 94 104 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 750 723 человека, умерли от болезни - 37 364.

Россия. Подтверждены 849 277 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 104.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 511 485 человек. От болезни умерли 8 366 пациентов.

В Мексике - 439 046 инфицированных, 47 746 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 422 183 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 19 408 жертв болезни.

Чили - 359 731 больной и 9 608 жертв.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепил 317 651 человек, умерли от болезни уже 10 650 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 309 437 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 17 190.

Коронавирус - статистика 3 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 2 августа

По состоянию на утро воскресенья, 2 августа, в Украине официально зафиксировали 72 168 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Украине поставили +1112 диагнозов.

Болезнь убила в Украине 1725 граждан, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 235 человек, всего – 39 543.

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