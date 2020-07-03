Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля

Коронавирус за сутки заразил еще 176 тысяч людей/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 3 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 почти достигло 11 миллионов человек. Число новых инфицированных за сутки немного снизилось по сранению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 3 июля, в мире зарегистрированы 10 842 416 случаев заражения коронавирусом (было 10 667 217). За сутки добавились 175 199 новых зараженных. При этом 520 785человек стали жертвими коронавирусной инфекции (было 515 646).

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 739 230 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 128 743 человека.

Бразилия - 1 496 858 зараженных и 61 884 жертвы COVID-19.

Россия. Подтвержден 660 231 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 9 668 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразился 604 641 человек, умерли от болезни - 17 834.

Перу. В стране 292 004 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 10 045 жертв болезни.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 285 268 человек, умер от болезни уже 44 080 пациент.

Чили - 284 541 больной и 5 920 жертв.

Испания. Там вирус подтвержден у 250 103 человек. От болезни умерли 28 386 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 240 961 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 818.

В Мексике - 238 511 инфицированных, 29 189 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 3 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, состоянию на четверг, 2 июля, китайский коронавирус Covid-19 пересек новую психологическую отметку - болезнь нашли у 45 тысяч 887 человек. За сутки добавились +889 новых случаев. Из-за вируса за сутки скончались 12 человек. Всего - 1 185 жертв болезни. Выздоровели в Украине 20 тысяч 53 человека (+505 за сутки).

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не исключает ужесточение карантина в Украине, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.