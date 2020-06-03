Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня

Коронавирус заразил еще более 112 тыс человек во всем мире / Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 3 июня, коронавирус COVID-19 заразил более 112 тысяч человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 380 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 3 июня, в мире зарегистрированы 6 378 239 случаев заражения коронавирусом (было 6 266 193). За сутки добавились 112 046 зараженных. При этом 380 250человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 375 554). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 831 821 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 106 181 человека.

Бразилия - 555 383 зараженных и 31 199 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 423 186 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 031 человека.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 279 392 человека, умерли от болезни уже 279 392 пациента.

Испания. Там вирус подтвержден у 239 932 человек. От болезни умерли 27 127 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 233 515 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 530.

Индия. В стране коронавирусом заразился 207 191 человек, умерли от болезни - 5 829

Во Франции теперь 188 450 зараженных и 28 943 жертвы болезни.

В Германии - 183 879 инфицированных, 8 563 человека умерли от болезни.

Перу. В стране 170 039 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 4 634 жертвы болезни.

Коронавирус 3 июня - карта и статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 2 июня

По состоянию на вторник, 2 июня, в Украине были зафиксированы 24 340 случаев заражения коронавирусом. В общем заболели 1747 детей и 4682 медика.

По сравнению с 1 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +328.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 727 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 10 078 украинцев (+388 за сутки).