Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 3 мая

Коронавирус убил в мире более 244 000 человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 разделил жизнь всех людей на "до" и "после", наступление которого пока никто не в силах предсказать, потому что вирус ведет себя непредсказуемо, постоянно "удивляет" новыми симптомами и аппетитами.

Коварный китайский вирус из крохотной заразы, которая появилась в городе Ухань, раздулся по всему миру и стал всесокрушающей пандемией: экономики многих стран остановились, люди остались без работы и без уверенности в завтрашнем дне.

И пока США и некоторые страны объединили усилия на поиски виновных в появлении и стремительном распространении коронавируса, а Китай призывает мир не называть заразу "уханьской" и препятствует расследованию, Ковид тихо убивает людей.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 3 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 3 мая

Китайский коронавирус убил 244 778 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 3 мая.

Всего в мире выявили 3 484 176 случаев заражения новым коронавирусом.

Вылечились от Ковида 1 121 534 человека.

Жертвы коронавируса в мире на 3 мая:

США – 67 440 смертей,

Италия – 28 710 смертей,

Великобритания – 28 130 смертей,

Испания – 25 100 смертей,

Франция – 24 760 смертей,

Бельгия – 7765 смертей,

Германия – 6810 смертей,

Бразилия – 6760 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Иран – 6150 смертей,

Турция – 3330 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели

США – 1 160 700 случаев заражения, выздоровели 173 700 человек,

Испания – 245 500 случаев заражения, выздоровели 146 200 человек,

Италия – 209 300 случаев заражения, выздоровели 79 900 человек,

Франция – 168 400 случаев заражения, выздоровели 50 500 человек,

Германия – 164 900 случаев заражения, выздоровели 129 000 человек,

Великобритания – 182 200 случаев заражения, выздоровели – нет данных,

Турция – 124 300 случаев заражения, выздоровели 58 200 человек,

Россия – 124 000 случаев заражения, выздоровели 15 000 человек,

Китай – 82 870 случаев заражения, выздоровели 77 700 человек,

Иран – 96 400 случаев заражения, выздоровели 77 300 человек,

Бельгия – 49 500 случаев заражения, выздоровели 12 200 человек,

Бразилия – 97 100 случаев заражения, выздоровели 40 900 человек.

Коронавирус в мире - статистика на 3 мая / скриншот worldometers.info

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро субботы, 2 мая, коронавирус в Украине поставил новый антирекорд – преодолел психологическую отметку в 11 тысяч человек.

В нашей стране лабораторно подтвердили 11 411 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки заразу нашли еще у 550 человек.

Всего умерли – 279 человек, 17 жертв – медработники;

Выздоровели – 1 тысяча 498 человек, 335 человек – медработники.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем ста тысячам жертв.

"Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", - написал он в Facebook.

При этом он обратил внимание на то, что украинцам нужно включить "тумблер терпения", чтобы выйти из карантина вовремя.