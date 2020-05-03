Коварная "одиссея" коронавируса в Украине: число больных резко возросло

Коронавирус убил в Украине 288 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине продолжает свою "одиссею" и активно разлетается по всем уголкам страны, которая ужасно устала от карантина. Сегодня от украинцев напрямую зависит то, начнут ли власти смягчать карантин с 11 мая – терпеть осталось не долго, но нужно сделать все возможное для того, чтобы коронавирус 2020 не начал свирепствовать и опять рушить все планы.

Китайский коронавирус по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине выявили еще у + 502 человек.

Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 11 913 человек.

Ковид убил в Украине 288 человек.

Вырваться из лап опасной болезни смогли 1547 человек, сообщаетЦентр общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине - карта на 3 мая / скриншот phc.org.ua

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, по состоянию на утро субботы, 2 мая, коронавирус в Украине поставил новый антирекорд – преодолел психологическую отметку в 11 тысяч человек.

В нашей стране лабораторно подтвердили 11 411 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки заразу нашли еще у 550 человек.

Всего умерли – 279 человек, 17 жертв – медработники.

Выздоровели – 1 тысяча 498 человек, 335 человек – медработники.