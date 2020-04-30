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Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 30 апреля

30 апреля 2020, 07:35

По состоянию на утро четверга вирус в мире подхватили более 3,2 млн человек.

За сутки вирус убил более 10 тысяч человек – Коронавирус 30 апреля 2020 в Украине и мире
Коронавирус за сутки убил более 10 тысяч человек / УНИАН

Коронавирус в мире за сутки диагностировали еще у более 80 тысяч человек – количество инфицированных превысило от метку в 3 млн 200 тысяч человек.

Число жертв заразы возросло более чем на 10 тысяч, а количество выздоровевших увеличилось более чем на 40 тысяч и превысило психологическую отметку в 1 млн человек.

В Украине возросло количество больных коронавирусом. В среду вечером, 29 апреля, стало известно, что больных стало еще больше в регионе-лидере по заболеваемости – в Черновицкой области.

Главред собрал статистику по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на 30 апреля.

Коронавирус в Украине

В среду глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в этот день в Черновицкой области еще у 82 человек диагностировали коронавирус. 

По состоянию на утро 29 апреля вирус в Украине диагностировали у 9 тысяч 866 человек, в Черновицкой области заразу нашли у 1 тысячи 489 человек. Всего в нашей стране от "короны" скончались 250 человек, а 1 тысяча 103 – выздоровели.

Коронавирус в мире 30 апреля – статистика по состоянию на 7:00

Количество инфицированных – 3 220 346 человек, скончались 228 236 человек, выздоровели 1 000 355 человек.

Топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:

  • США – 1 064 572 заболевших, скончались 61 669 человек;
  • Испания – 236 899 заболевших, скончались 24 275 человек;
  • Италия – 203 591 заболевший, скончались 27 682 человека;
  • Франция – 166 420 заболевших, скончались 24 087 человек;
  • Великобритания – 165 221 заболевший, скончались 26 097 человек;
  • Германия – 161 539 заболевших, скончались 6 467 человек;
  • Турция – 117 589 заболевших, скончались 3 081 человек;
  • Россия – 99 399 заболевших, скончались 972 человека;
  • Иран – 93 657 заболевших, скончались 5 957 человек;
  • Китай – 82 862 заболевших, умерли 4 633 человека.
/ worldometers.info/coronavirus

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