Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 30 апреля

Коронавирус за сутки убил более 10 тысяч человек / УНИАН

Коронавирус в мире за сутки диагностировали еще у более 80 тысяч человек – количество инфицированных превысило от метку в 3 млн 200 тысяч человек.

Число жертв заразы возросло более чем на 10 тысяч, а количество выздоровевших увеличилось более чем на 40 тысяч и превысило психологическую отметку в 1 млн человек.

В Украине возросло количество больных коронавирусом. В среду вечером, 29 апреля, стало известно, что больных стало еще больше в регионе-лидере по заболеваемости – в Черновицкой области.

Главред собрал статистику по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на 30 апреля.

Коронавирус в Украине

В среду глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в этот день в Черновицкой области еще у 82 человек диагностировали коронавирус.

По состоянию на утро 29 апреля вирус в Украине диагностировали у 9 тысяч 866 человек, в Черновицкой области заразу нашли у 1 тысячи 489 человек. Всего в нашей стране от "короны" скончались 250 человек, а 1 тысяча 103 – выздоровели.

Коронавирус в мире 30 апреля – статистика по состоянию на 7:00

Количество инфицированных – 3 220 346 человек, скончались 228 236 человек, выздоровели 1 000 355 человек.

Топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:

США – 1 064 572 заболевших, скончались 61 669 человек;

Испания – 236 899 заболевших, скончались 24 275 человек;

Италия – 203 591 заболевший, скончались 27 682 человека;

Франция – 166 420 заболевших, скончались 24 087 человек;

Великобритания – 165 221 заболевший, скончались 26 097 человек;

Германия – 161 539 заболевших, скончались 6 467 человек;

Турция – 117 589 заболевших, скончались 3 081 человек;

Россия – 99 399 заболевших, скончались 972 человека;

Иран – 93 657 заболевших, скончались 5 957 человек;

Китай – 82 862 заболевших, умерли 4 633 человека.