Коронавирус в Украине и мире 30 июля: за сутки заразилось рекордное число человек

За сутки от COVID-19 умерли более семи тысячи человек / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 30 июля, в мире обнаружили 16,9 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились 311 тысяч новых инфицированных - это рекордное число зараженных с начала пандемии.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 30 июля, в мире зарегистрированы 16 978 206 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 311 076 новых зараженных.

При этом 666 239 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 7 194 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 426 935 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 150 708 человек.

Бразилия - 2 552 265 зараженных и 90 134 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 531 669 человек, умерли от болезни - 34 193.

Россия. Подтверждены 827 509 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 650.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 471 123 человек. От болезни умерли 7 497 пациентов.

В Мексике - 408 449 инфицированных, 45 361 человек умер от болезни.

Перу. В стране 400 683 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 18 816 жертв болезни.

Чили - 351 575 больных и 9 278 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 303 058 человек, умерли от болезни уже 46 046 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 298 909 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 16 343.

Коронавирус - статистика 30 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 29 июля

По состоянию на среду, 29 июля, в Украине были зафиксированы 67 597 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 28 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1022.

Жертвами COVID-19 стали 1650 человек (+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 37 394 человека (+650 за сутки).