Коронавирус в Украине и мире на 30 июня: за сутки выявили 160 тысяч больных

За сутки в мире выявили 160 тысяч больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 мучает человечество уже полгода, но до завершения кризиса еще далеко. "Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - заявил вчера в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на вторник, 30 июня.

Коронавирус в мире - статистика на 30 июня

По состоянию на 7:00 утра вторника, 30 июня, в мире зарегистрированы 10 278 458 случаев заражения коронавирусом (днем ранее было 10 117 700). За сутки добавились 160 758 новых зараженных.

При этом умерли 504 936 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (было 501 280 человек). За сутки злая болезнь убила 3656 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 588 582 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 126 130 человек.

Бразилия – 1 368 195 зараженных и 58 314 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 640 246 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 9152 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразились 548 318 человек, умерли от болезни – 16 475.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 313 470 человек, умерли от болезни уже 43 659 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 248 970 человек. От болезни умерли 28 346 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 240 436 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 744.

Перу. В стране 282 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9500 жертв болезни.

Франция – 201 522 больных и 29 816 жертв.

В Германии – 195 042 инфицированных, 8976 человек умерли от болезни.

В Мексике выявили 220 657 больных коронавирусом, умерли 27 120 человек.

Коронавирус в мире - карта на 30 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 29 июня

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине официально зарегистрированы 43 628 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине выявили +646 случаев заражения китайским коронавирусом.

1147 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались – за сутки злая болезнь убила +18.

Вылечились от коронавируса за сутки 93 человека, всего - 19 027.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее сообщалось, в Черновицкой области, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Украине, с 1 июля ослабляют карантин.

Решение 29 июня утвердила комиссия по чрезвычайным ситуациям по рекомендации Министерства здравоохранения, которое подтвердило, что регион отвечает всем необходимым эпидемиологическим требованиям.

В связи с ослаблением карантина с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. В общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров исключительно на посадочных местах. В городе намерены проверять температуру.