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Коронавирус в Украине опять ускорился: за сутки заразились сотни человек

За последние 24 часа от коронавируса вылечились менее сотни украинцев.

30 июня 2020, 08:46

коронавирус
За сутки в Украине коронавирусом заболели более 700 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине скачет – за последние две недели то наблюдается спад по количеству случаев заражения, то фиксируются антирекорды. По состоянию на утро вторника, 30 июня, в стране официально зарегистрированы 44 344 случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +706 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1159 человек, за сутки коварный вирус убил +12.

Вылечились от коронавируса за сутки 88 человек, всего - 19 115.

Читайте такжеНикакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, в Черновицкой области, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Украине, с 1 июля ослабляют карантин.

Решение 29 июня утвердила комиссия по чрезвычайным ситуациям по рекомендации Министерства здравоохранения, которое подтвердило, что регион отвечает всем необходимым эпидемиологическим требованиям.

В связи с ослаблением карантина с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. В общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров исключительно на посадочных местах. В городе намерены проверять температуру.

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